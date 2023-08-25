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"Краснодар" сыграл вничью с "Факелом" в 6-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" в выездном матче шестого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с воронежским "Факелом".

Поединок, состоявшийся в пятницу в Воронеже, завершился со счетом 0:0. На 13-й минуте колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба не реализовал пенальти.

Краснодарцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 14 очков. Воронежцы имеют в активе четыре балла и занимают 13-е место.

В следующем туре "Краснодар" примет московский "Спартак". Матч запланирован на 2 сентября. В этот же день "Факел" в Самаре сыграет с "Крыльями Советов".

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