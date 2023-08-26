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"Пари НН" победил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" нанёс поражение соперникам из "Ростова" в шестом туре Российской премьер-лиги.

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Игра в Нижнем Новгороде закончилась с результатом 1:0. Победу хозяевам принес гол Николая Калинского (60-я минута).

На 59-й минуте игрок "Пари НН" Тимур Сулейманов не реализовал пенальти.

"Пари НН" поднялся на восьмое место в таблице, набрав 7 очков. У "Ростова" также 7 очков, он идёт на девятой позиции, уступая нижегородцам по дополнительным показателям.

"Пари НН" в следующем туре сыграет с "Рубином", "Ростов" встретится с "Динамо". Матчи пройдут 2 и 3 сентября соответственно.

Пари НН Ростов
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