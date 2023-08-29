"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:1 победили столичное "Динамо" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Все голы "Спартак" провел к середине первого тайма домашней игры: На 6-й и 18-й минутах отличился Александр Соболев, на 15-й – новичок команды Срлдан Бабич, на 24-й – Антон Зиньковский. В составе "Динамо" на 65-й минуте гол провел Муми Нгамале.

В другом матче группы D "Краснодар" в Нижнем Новгороде взял верх над местным "Пари НН" - 1:0. На 88-й минуте точный удар нанес Джон Кордоба.

После трех туров в группе лидирует "Спартак" набравший 9 очков. Далее идут "Динамо" (4), "Краснодар" (3), "Пари НН" (2).

По регламенту первые две команды выходят в плей-офф Пути РПЛ, третья – в плей-офф Пути регионов, четвертая выбывает из розыгрыша.

Ранее во вторник "Рубин" на своем поле в Казани одолел соперников из екатеринбургского "Урала" со счетом 2:1 (группа В), а воронежский "Факел" дома уступил "Оренбургу" (0:1).