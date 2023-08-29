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Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от американца Майкла Ммо в первом круге турнира Большого шлема US Open в США.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Ммо. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Ммо занимает 89-е место, для участия в розыгрыше US Open он получил специальное приглашение (wild card).

Что касается Хачанова, он – 11-я ракетка мира и третья – в России. В прошлом году он доходил до полуфинала US Open, в этом - до полуфинала Australian Open.

Также из турнира выбыл россиянин Александр Шевченко (№83 в рейтинге ATP), потерпевший поражение от британца Кэмерона Норри (16) – 3:6, 2:6, 2:6.

US Open Карен Хачанов теннис США
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