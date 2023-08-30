Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Коллекционное издание пива выпустят Испании, оно будет посвящено 100-летию футбольного клуба "Сельта". Об этом сообщается на сайте клуба.

Всего выпустят бутылки с 12 вариантами этикеток. Один из вариантов будет посвящен фанатам "Сельты", 11 остальных – футболистам, которые внесли наибольший вклад в истории клуба. Среди них – экс-футболисты сборной России Александр Мостовой и Валерий Карпин (ныне – главный тренер сборной России). Фотографии оформлены в виде шаржа.

В общей сложности в продажу поступит около 3 млн бутылок объемом 0,33 л.

Карпин выступал за "Сельту" с 1997 по 2002 год, забил 37 голов в 205 матчах. Мостовой играл за эту команду с 1996 по 2004 год, провел 70 мячей в 277 встречах.