Поиск

Серхио Рамос стал игроком "Севильи"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос перешел в "Севилью".

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с 37-летним игроком подписан на год.

В "Севилью" Рамос перешел на правах свободного агента, после истечения срока действия контракта с французским "Пари Сен-Жермен".

Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные. В ПСЖ стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и (дважды) чемпионат Европы.

футбол Севилья Серхио Рамос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матч восьмого тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесен в Москву

Карпин вызвал шесть новых игроков в сборную России по футболу

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

"Локомотив" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open

"Спартак" проиграл "Краснодару" в чемпионате России по футболу

Первая ракетка России вышла в четвертый круг US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });