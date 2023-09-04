Серхио Рамос стал игроком "Севильи"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос перешел в "Севилью".

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с 37-летним игроком подписан на год.

В "Севилью" Рамос перешел на правах свободного агента, после истечения срока действия контракта с французским "Пари Сен-Жермен".

Рамос – воспитанник "Севильи", в ее составе играл с 2002 по 2005 год, но основная часть карьеры связана с "Реалом", в котором он провел последующие 16 лет и выиграл 22 титула – как национальные, так и международные. В ПСЖ стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и (дважды) чемпионат Европы.