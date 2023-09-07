Скалолазы из восьми стран выступят на стартующем 7 сентября турнире в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - С 7 по 10 сентября в Москве пройдут открытые соревнования по скалолазанию среди спортсменов возрастом 14-19 лет.

"Порядка 50 спортсменов из Белоруссии, Ирана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора станут участниками Первенства России в двоеборье и Всероссийских соревнований в лазании на скорость, которые носят открытый формат. Российское скалолазание на домашнем турнире представят 379 сильнейших спортсменов из 32 регионов", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации скалолазания России.



Участники разыграют медали в трех категориях – среди спортсменов возрастом 14-15, 16-17, 18-19 лет.

Отмечается, что "на протяжении последних сезонов Федерация скалолазания России регулярно проводит соревнования, которые носят открытый формат".

"Три турнира были в минувшем году, и уже второй – в нынешнем. Чаще всего на российских скалодромах проводились соревнования для взрослых спортсменов. Молодежные турниры в открытом формате организуются второй раз. Впервые в гости к российским скалолазам должны приехать спортсмены из Южной Америки", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.