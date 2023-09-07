В Запорожье задействуют тренерами в федерациях студентов спортивных вузов РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Запорожская область успешно интегрируется в российский спорт, несмотря на дефицит тренерских кадров в ряде федераций, заявил исполняющий обязанности министра спорта региона Константин Зайцев.

"Мы интегрировались уже давно. На всероссийские соревнования приезжало предостаточное количество наших спортсменов. Более 300 спортсменов достойно представили Запорожскую область и стали победителями и призерами различных соревнований, которые проходили в России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и так далее", - сказал Зайцев журналистам.

Однако в некоторых спортивных федерациях необходимо решить кадровый вопрос.

"Нехватка тренеров в художественной гимнастике, фигурном катании, хоккее, легкой атлетике. Будем привлекать студентов спортивных вузов России, они будут проходить здесь практику. Может, кому-то здесь понравится – так и будем развивать спорт", - сказал Зайцев.

"Этот момент мы проговаривали с Олегом Матыциным и Одесом Байсултановым (министром и замминистра спорта РФ соответственно – ИФ), скоро проработаем и с ректорами вузов", - добавил он.

"В хоккее у нас есть только один тренер – Ларин Николай Александрович. Это фанат своего дела. Если бы у нас еще были такие тренера, мы бы, наверное, еще шагов на пять впереди шли везде", - выразил мнение Зайцев.

Между тем, по его словам, хоккеем в Запорожье "занимаются около 60 ребятишек, но все они разного возраста". С инвентарем помогла Федерация хоккея России.

"Первый транш пришел в марте в размере 500 тысяч рублей, сейчас, в конце августа – на 2 миллиона рублей. Наши ребята полностью обеспечены инвентарем, и есть еще на запас", - сказал Зайцев.

"Федерация хоккея России – первая организация, которая откликнулась с большой земли", - заявил он.

К настоящему моменту в регионе зарегистрированы 25 спортивных федераций, 15 из них – по олимпийским видам спорта.