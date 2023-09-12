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Сборная Португалии без Роналду забила 9 мячей Люксембургу в отборе на Евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 9:0 разгромили национальную команду Люксембурга в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

По два гола провели Гонсалу Инисау (12, 45+4 минуты), Гонсалу Рамуш (18, 34), Диогу Жота (57, 77), по одному – Рикарду Орта (67), Бруну Фернендеш (83), Жоау Феликс (88).

Команды представляют группу J, в рамках которой в отчетный соревновательный день состоялись еще два матча. Словакия дома разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0 благодаря точным ударам Давида Ганцко (1), Ондрея Дуды (3) и Роберта Мака (6). Команда Исландии на своем поле со счетом 1:0 одолела Боснию и Герцеговину; на 90+1 минуте отличился Альфред Финнбогасон.

Португалец Криштиану Роналду участия в игре не принимал из-за дисквалификации (перебор желтых карточек).

В группе лидирует Португалия, набравшая 18 очков из 18 возможных в шести матчах. Далее идут Словакия (13), Люксембург (10), Босния и Герцеговина, Исландия (по 6), Лихтенштейн (0).

Криштиану Роналду Португалия Люксембург футбол
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