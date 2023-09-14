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Международная федерация скейтбординга допустила россиян до соревнований

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщается на сайте федерации в четверг.

Там отмечается, что участие спортсменов будет регламентироваться специальными правилами, которые изложены в "Критериях участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Skate".

Сообщается, что спортсмены получат право участвовать в соревнованиях, санкционированных World Skate, с 1 января 2024 года.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

Скейтбординг во второй раз в истории будет включен в ОИ-2024 года в Париже.

скейтбординг
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