Призовой фонд юбилейного Московского марафона составит 2,5 млн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Победители и призеры Московского марафона в 2023 году получат вознаграждения на общую сумму в 2,5 млн рублей, сообщили в Беговом сообществе, организаторе забега.

"Лидеров забега ждут медали, кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Призовой фонд в этом году составляет 2,5 млн рублей. Награды на Московском марафоне ждут не только победителей забега, но и абсолютно всех участников, уложившихся в 6-часовой лимит на дистанции 42,2 км и 1,5 часа – на дистанции 10 км", - говорится в сообщении.

Юбилейный, 10-й Московский марафон пройдет 17 сентября.

Впервые Московский марафон прошел 15 сентября 2013, участие в нем приняло около

5 тыс. человек. За 10 лет количество бегунов, выходящих на старт марафона, выросло в пять раз: в прошлом году на старт вышли около 25 тыс. участников.

"За это время изменилась беговая индустрия и ее масштаб. В том числе, увеличилось и количество забегов, которые проводит команда Московского марафона: в 2013 году их было пять. С тех пор проект вырос в большую беговую серию всероссийского масштаба, задающую тренды и развивающую беговую индустрию", - сообщили в Беговом сообществе.

Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов поблагодарил правительство Москвы за поддержку соревнования.

"В этом году свой юбилей отмечает не только Московский марафон, но и Москомспорт, которому исполняется 100 лет. И мы бы хотели выразить благодарность Правительству Москвы и Департаменту спорта города Москвы, которые на протяжении 10 лет помогали нам создавать и развивать главный марафон страны, поддерживали и верили в нас", - сказал Тарасов.

Накануне марафона, 16 сентября, пройдет Детский забег: атлеты младше 9 лет попробуют свои силы на дистанции 400 метров, а участники от 10 до 13 лет – на дистанции 800 метров.