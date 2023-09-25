Сестры Аверины поддержали фигуриста Гуменника в связи с ситуацией с Rammstein

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Гимнастки Арина и Дина Аверины выступили с поддержкой в адрес фигуриста Петра Гуменника, который был вынужден сменить короткую программу после рекомендации отказаться от проката под музыку группы Rammstein.

"Мы хотим поддержать Петю Гуменника. Понимаем, насколько это обидно, когда ставится программа и потом запрещают делать то, что ты хотел. Вдвойне огорчает и расстраивает. Ему нужно найти в себе силы и продолжать кататься. Конечно, может, не под ту музыку, которая была, но все же", - приводит слова Арины Авериной "Матч ТВ".

"Он четыре месяца катал программу под одну музыку, готовился. А тут ему нужно всё быстро менять, отрабатывать все быстро ради выступлений… Мы только можем поддержать его. Переживаем за него и будем искренне болеть", - сказала Дина Аверина.

Ранее Гуменник презентовал программу под музыку Rammstein. После этого тренер спортсмена Вероника Дайнеко сообщила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рекомендовала не выступать под композицию немецкой группы после письма с жалобой, направленного в министерство спорта РФ и федерациям по зимним видам спорта.