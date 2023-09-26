Главу колумбийского футбольного клуба застрелили после проигранного матча

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент колумбийского футбольного клуба "Тигрес" Эдгар Паес был застрелен по пути домой после проигранного матча в Боготе в субботу вечером, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В момент нападения 63-летний Паес ехал на машине вместе с дочерью после матча с "Атлетико" (Кали), который завершился со счетом 3:2 в пользу последн. Стрельбу открыли двое мужчин на мотоцикле. Дочь президента клуба "Тигрес" не пострадала.

В 1994 году после проигрыша Колумбии в матч с США на чемпионате мира произошла похожая трагедия, вызвавшая большой резонанс. Игрок сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен после возвращения на родину за то, что во время матча забил автогол. Футболисту было 27 лет.