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Умер первый президент ФК ЦСКА Виктор Мурашко

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В среду скончался бывший руководитель московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко, сообщает пресс-служба ФК.

Мурашко ушел из жизни в возрасте 87 лет.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича. Прощание с ним пройдёт 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя (в Москве)", - говорится в сообщении.

В разные годы Мурашко был начальником команды, а затем первым президентом футбольного клуба. При нем армейцы стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.

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