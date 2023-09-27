Умер первый президент ФК ЦСКА Виктор Мурашко

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В среду скончался бывший руководитель московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко, сообщает пресс-служба ФК.

Мурашко ушел из жизни в возрасте 87 лет.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича. Прощание с ним пройдёт 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя (в Москве)", - говорится в сообщении.

В разные годы Мурашко был начальником команды, а затем первым президентом футбольного клуба. При нем армейцы стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.