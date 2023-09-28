Тренер Мозер назвала враньем слова фигуристки Дюамель о допинге у россиян

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер опровергла подозрения олимпийской чемпионки канадка Меган Дюамель в употреблении российской пары Ксения Столбова/Федор Климов запрещенных препаратов.

"Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда эти вещи. Она врет. Просто надуманная история", - приводит слова Мозер "Спорт-Экспресс".

Ранее в одном интервью Дюамель предположила, что Столбов и Климова, серебряные призеры ОИ-2014, могли употреблять допинг.