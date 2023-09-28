Поиск

Тренер Мозер назвала враньем слова фигуристки Дюамель о допинге у россиян

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер опровергла подозрения олимпийской чемпионки канадка Меган Дюамель в употреблении российской пары Ксения Столбова/Федор Климов запрещенных препаратов.

"Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда эти вещи. Она врет. Просто надуманная история", - приводит слова Мозер "Спорт-Экспресс".

Ранее в одном интервью Дюамель предположила, что Столбов и Климова, серебряные призеры ОИ-2014, могли употреблять допинг.

фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КДК РФС оштрафовал Дзюбу на 10 тысяч рублей

Роналду первым в истории футбола сыграл в 1000 матчах без поражений

Минспорта создаст "золотую сотню" спортсменов для борьбы со сменой гражданства

Минспорта создаст "золотую сотню" спортсменов для борьбы со сменой гражданства

В Латвии заявили об отказе играть со сборными России по футболу

Гендиректор РУСАДА сообщила о выплате ВАДА 273 млн руб. по решению CAS

Гендиректор РУСАДА сообщила о выплате ВАДА 273 млн руб. по решению CAS

Украина снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия Белоруссии

Хачанов выиграл теннисный турнир в Чжухае

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });