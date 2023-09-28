Алан Дзагоев перешел в греческий клуб "Ламия"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Греческая "Ламия" на своем сайте объявила о подписании контракта с бывший полузащитником сборной России по футболу Аланом Дзагоевым.

На каких условиях заключено соглашение, не уточняется.

33-летний Дзагоев основную часть клубной карьеры провел в составе московского ЦСКА. На его счету в составе армейской команды 395 матчей, в которых он забил 77 голов и сделал 93 голевые передачи. В ЦСКА Дзагоев три раза стал чемпионом России, по четыре раза обладателем Кубка и Суперкубка России.

Также он провел 59 матчей за сборную России, забив 9 голов.

Последним клубом Дзагоева был казанский "Рубин", цвета которого он защищал в сезоне-2022/23, когда команда играла в Первой лиге.