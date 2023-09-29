Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в борьбе за выход во второй раунд теннисного турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место. Пол – 13-я ракетка мира.

Следующим соперником Медведева будет представитель Австралии, 12-я ракетка мира Алекс де Минор.

Соревнование в Пекине относится к турнирам категории ATP 500, в 2023 году оно проходит с призовым фондом в размере 3,63 млн долларов.