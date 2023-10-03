Россиянка Кудерметова победила украинку Цуренко на теннисном турнире в Пекине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Во втором круге она победила украинку Лесю Цуренко. Результат противостояния - 3:6, 6:0, 6:0 в пользу Кудерметовой, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимающей 16-е место. Цуренко – на 49-й строчке.

В следующей стадии соревнования Кудерметова сыграет с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

Из россиянок в третий круг также вышли Людмила Самсонова (№22 в мировом рейтинге) и Мирра Андреева (60).

Призовой фонд турнира в Пекине – более 8,1 млн долларов.