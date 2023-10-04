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Лучший вратарь КХЛ-2022/23 перешел в СКА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Голкипер Никита Серебряков перешел из владивостокского "Адмирала" в СКА, сообщил главный тренер петербургского хоккейного клуба Роман Ротенберг.

"С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста. В прошлом году КХЛ по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России — и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился к том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!" - написал Ротенберг в телеграме.

"Хочу выразить огромную благодарность "Адмиралу". Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!" - отметил он.

27-летний Серебряков играл в "Адмирале" с 2021 года, а до этого – с 2016 по 2019 год. В КХЛ также защищал цвета нижегородского "Торпедо".

КХЛ Адмирал Роман Ротенберг СКА хоккей
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