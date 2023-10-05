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Спортсмены из 17 стран примут участие в десятых Фиджитал Играх в Казани

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Казани стартовали десятые Фиджитал Игры, участие в соревнованиях принимают спортсмены из 17 стран.

"Самые масштабные по спортивной программе и количеству участников Фиджитал Игры стартовали в Казани. Они продлятся до 22 октября и будут включать в себя как внутрироссийские, так и международные соревнования. Их победители получат путевки на первый мультиспортивный международный турнир "Игры Будущего", который пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе оргкомитета.

"Десятые Фиджитал Игры открыл турнир баскетболистов. Соревнования по фиджитал-баскетболу разделены на две части – внутрироссийский Путь чемпиона и международный турнир. Согласно правилам, в каждой команде выступает три человека – два в основном составе, один в запасе. Сначала соперники играют в компьютерный симулятор до 15 очков, затем выходят на реальную площадку, где проводят один период длительностью 10 минут. В случае равенства назначается серия штрафных бросков", - отмечается в сообщении

С 5 по 8 октября в МВЦ "Казань Экспо" сразятся восемь российских команд, в том числе, баскетболисты от БК "Уникс". Международный турнир пройдет с 9 по 12 октября. В нем примут участие спортсмены из Азербайджана, Белоруссии, Гватемалы, Испании, Казахстана, Китая, Сербии и Турции. Победитель получит приглашение на "Игры Будущего".

По такой же схеме пройдут соревнования по фиджитал-футболу. В нем игра начинается с футбольного симулятора – два тайма по три минуты. Затем спортсмены выйдут на реальную площадку, где проведут два тайма по пять минут в формате 5х5. В случае ничейного исхода команды ждет серия пенальти.

Путь чемпиона по фиджитал-футболу пройдет в СК "Искандер" с 12 по 15 октября, и там же 18-21 октября состоится международный турнир, в котором примут участие составы из Азербайджана, Белоруссии, Камеруна, Нигерии, Таиланда, Туниса, Чили, а также сборная Африки. Победитель отправится на "Игры Будущего".

Также в программе Фиджитал Игр 10 - соревнования по играм Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и тактическим боям Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в сочетании с лазертагом.

Помимо россиян, в десятых Фиджитал Играх принимают несколько сотен спортсменов, представляющих команды из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Фиджитал Игры
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