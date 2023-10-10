Поиск

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032
Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пять стран примут чемпионат Европы по футболу в 2028 году.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, провести Евро-2028 доверено Англии, Уэльсу, Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии. Все они изначально подали совместную заявку.

Между тем, на проведение чемпионата континента в 2032 году изначально по отдельности боролись Италия и Турция, но впоследствии они решили объединить свои заявки. В результате объединенная заявка двух федераций выиграла право на проведение турнира на безальтернативной основе.

Последний к настоящему моменту чемпионат Европы прошел в 2021 году (перенесен из 2020г з-за пандемии коронавируса) в 11 странах. Расширенный формат места проведения был приурочен к 50-летию с момента проведения первого Евро. В 2024 году соревнование пройдет в Германии.

футбол УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

Экс-футболист сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Глава UFC разрешил российские флаги на турнирах

Глава UFC разрешил российские флаги на турнирах

"Интер Майами" с Месси не смог выйти в плей-офф MLS

"Интер Майами" с Месси не смог выйти в плей-офф MLS

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"

Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ростова", уступая в два мяча

"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });