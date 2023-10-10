УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пять стран примут чемпионат Европы по футболу в 2028 году.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, провести Евро-2028 доверено Англии, Уэльсу, Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии. Все они изначально подали совместную заявку.

Между тем, на проведение чемпионата континента в 2032 году изначально по отдельности боролись Италия и Турция, но впоследствии они решили объединить свои заявки. В результате объединенная заявка двух федераций выиграла право на проведение турнира на безальтернативной основе.

Последний к настоящему моменту чемпионат Европы прошел в 2021 году (перенесен из 2020г з-за пандемии коронавируса) в 11 странах. Расширенный формат места проведения был приурочен к 50-летию с момента проведения первого Евро. В 2024 году соревнование пройдет в Германии.