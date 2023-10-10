Чемпион России по боксу Сосулин проведет бой с Фозиловым из Узбекистана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин проведет свой восьмой поединок на профессиональном ринге против представителя Узбекистана Бакхромжона Фозилова, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Восьмираундовый поединок в первом среднем весе пройдет 19 октября в Перми на международном турнире Ural FC в рамках форума "Россия — спортивная держава".

Ранее Сосулин выиграл все семь своих боев в качестве профессионала, в том числе два – нокаутом. На счету Фозилова 11 побед (девять – нокаутом) при двух поражениях и трех ничьих.

Сосулин – чемпион России-2022, участник чемпионата мира-2023.

В главном бою международного шоу, как анонсировалось, на ринг выйдет олимпийский чемпион-2020, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, которому в 10-раундовом поединке в легком весе будет противостоять венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16). Оба – непобежденные боксеры: на счету Батыргазиева 9 побед (6 – нокаутом), Луцес выиграл 20 боев (16 – нокаутом).

В со-главном поединке международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников, для 35-летнего спортсмена это будет дебют на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири.