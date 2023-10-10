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Финал триатлонного сезона России собрал 6,5 тыс. участников из 393 городов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Почти 400 городов были представлены в итоговых в 2023 году забегах в рамках проекта IRONSTAR в Сочи.

"Мероприятие собрало 6500 участников и 17000 болельщиков из 77 регионов России. В рамках фестиваля прошли женские и детские забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону на дистанциях 113 км, SPRINT и OLYMPIC, а также главная триатлонная гонка сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023", - говорится в сообщении.

Среди участников IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023 - рекордное для одного фестиваля количество параатлетов - более 50 человек на разных дистанциях. Также в детском забеге приняли участие 10 детей с синдромом Дауна.

В рамках главных гонок участникт преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. Помимо этого в субботу свои силы попробовали и участники гонки на дистанции 113 км, которая включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. Победителями чемпионате России на длинной дистанции стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.

триатлон
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