Боец Сидельников рад скорому дебюту в профессиональном боксе, но отстраняется от статуса боксера

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников заявил, что быстро согласился провести поединок по правилам бокса на турнире Ural FC 4 в Перми. Однако, по признанию спортсмена, не готов называть себя боксером.

"Если стоять всегда на одном месте, то можно застояться. Я рад возможности дебютировать на профессиональном ринге. Бокс всегда вызывал у меня симпатию. И я ни секунды не думал над предложением попробовать свои силы в боксе. При этом я ни в коем случае не могу позволить назвать себя боксером. Это будет обидно профессиональным и олимпийским боксерам. Я самбист", - заявил Сидельников.

19 октября в Перми Сидельников на турнире Ural FC 4 встретится с нидерландцем Нидалем Бикири. Поединок будет со-главным событием турнира.