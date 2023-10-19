Поиск

Новые спортивные объекты открылись в пяти российских регионах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пять спортивных объектов открыли в четверг в Ульяновской, Тюменской, Брянской, Калужской и Магаданской областях, в церемонии открытия по видеосвязи из Перми с форума "Россия - спортивная держава" принял участие президент РФ Владимир Путин.

Открыты центр спортивной борьбы в Ульяновске, центр спортивной гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спортивный комплекс с плавательным бассейном в Балабаново (Калужская область) и универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане.

"За время работы правительства Михаила Мишустина в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" введено в эксплуатацию 414 спортивных объектов, до конца года еще 55 будет", - заявил на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ульяновская область Тюменская область Брянская область Магаданская область Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Футболиста "Ювентуса" отстранили за ставки и обязали лечиться от лудомании

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Тим Цзю впервые защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе

Тим Цзю впервые защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе

Четыре российских боксера завоевали золото Кубка Европы-2023

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });