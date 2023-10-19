Новые спортивные объекты открылись в пяти российских регионах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пять спортивных объектов открыли в четверг в Ульяновской, Тюменской, Брянской, Калужской и Магаданской областях, в церемонии открытия по видеосвязи из Перми с форума "Россия - спортивная держава" принял участие президент РФ Владимир Путин.

Открыты центр спортивной борьбы в Ульяновске, центр спортивной гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спортивный комплекс с плавательным бассейном в Балабаново (Калужская область) и универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в Магадане.

"За время работы правительства Михаила Мишустина в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" введено в эксплуатацию 414 спортивных объектов, до конца года еще 55 будет", - заявил на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.