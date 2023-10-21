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Лидер чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Балтика" (Калининград) и "Краснодар" сыграли со счётом 2:2 в 12-м туре РПЛ.

Игра прошла в Калининграде. В составе "Балтики" голы забили Максим Кузьмин (24-я минута), Анхель Энрикес (36), в составе "Краснодара" - Джон Кордоба (17) и Эдуард Сперцян (61).

"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков. Второе место занимают имеющие игру в запасе самарские "Крылья Советов" (21 очко). "Балтика" - на 13-м месте (11 очков).

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