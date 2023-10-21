В оргкомитете "Игр Дружбы" пока не знают о предложении провести их часть в Минске

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы‑2024 Алексей Сорокин заявил, что ему ничего не известно о предложении проводить часть соревнований в Белоруссии.

"Оргкомитету об этом ничего не известно. Если такие дискуссии и были, то без нашего участия. Мы продолжаем готовить "Игры дружбы" в двух городах — Москве и Екатеринбурге", - приводит слова Сорокина "Матч ТВ".

Ранее министр спорта России Олег Матыцин на форуме "Россия — спортивная держава" в Перми сообщил, что столице Белоруссии Минску предложено стать городом‑организатором "Игр дружбы" 2024 года наряду с Москвой и Екатеринбургом.

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.