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Звонарева вместе с немкой Зигемунд выиграла теннисный турнир в парах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира в Нанчане (Китай) в парном разряде.

В финале соревнования они победили японскую пару Эри Ходзуми/Макото Ниномия – 6:4, 6:2.

Благодаря этой победе российско-немецкая пара квалифицировалась на Итоговый турнир в парном разряде. Соревнование пройдет в Мексике с 29 октября по 5 ноября.

Вместе с Зигемунд российская теннисистка выиграла ряд турниров, включая соревнование Большого шлема US Open-2020. Также Звонарева в парном разряде выигрывала турнир в США в 2006 году, Australian Open – в 2012г.

теннис Вера Звонарева
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