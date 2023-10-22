Фигуристка Туктамышева взяла паузу в карьере

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что приостановила свою карьеру.

"Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания. Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв", - говорится в заявлении Туктамышевой в соцсетях.

"Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой - на прыжковом чемпионате!" - подчеркнула спортсменка.

Туктамышева выиграла золото чемпионата мира и Европы в 2015 году, также она является победительницей командного ЧМ в 2021 году.