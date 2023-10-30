Оказавшийся на дне чемпионата Нидерландов "Аякс" назначил нового тренера

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Амстердамский "Аякс" объявил о назначении Джона ван т"Схипа в качестве главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Специалист занял пост наставника на временной основе. Он подписал контракт с "Аяксом" до 30 июня 2025 года, но с 1 июля 2024 года приступит к работе техническим директором.

30 октября клуб уволил главного тренера команды Мариуса Стейна, чему послужили неудачные результаты "Аякса". Сейчас команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав в восьми матчах пять очков. Безвыигрышная серия, с учетом выступления в Лиге Европы УЕФА, составляет 10 матчей (три ничьи и семь поражений).