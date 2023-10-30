Вратарь сборной Аргентины по футболу получил награду имени Льва Яшина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Аргентинец Эмилиано Мартинес стал обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему голкиперу мира.

Приз футболист сборной Аргентины и английского клуба "Астон Вилла" получил в понедельник на церемонии в Париже. Здесь вручают награды футбольным лауреатам сезона по номинациям, главная среди которых – лучший игрок года.

31-летний Мартинес – чемпион мира по футболу 2022 года, на ЧМ в Катаре он был признан и лучшим вратарем турнира.

Приз имени советского вратаря Льва Яшина вручается с 2019 года. В 2022 году награду получил вратарь испанского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа.