Боксерский поединок бойцов Никулина с Самбросом пройдет 6 ноября в Сочи

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Тимур Никулин 6 ноября в Сочи проведёт боксёрский поединок в полутяжёлом весе против Кирилла Самброса, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально соперником Никулина по этому бою должен был стать Зелимхан "Пулеметчик" Дукаев, но боец не сможет выступить в этом шоу по медицинским показателям. Бой Никулина и Самброса пройдёт в рамках турнира, организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

В рамках шоу 6 ноября в Сочи пройдёт еще один медиа-бой - Гор "Рокки" Туманян встретится с Андреем "Ушу Мастером" Ефимовым.

Возглавит турнир, как сообщалось, поединок в среднем весе между экс-регулярным чемпионом WBA россиянином Раджабом Бутаевым (14-1, КО 11) и олимпийским чемпионом-2016 Фазлиддином Гаибназаровым (11-1, КО 6) из Узбекистана.

Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября на площадке "RED ARENA".