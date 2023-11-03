Россияне помогли "Ванкуверу" одержать крупнейшую в XXI веке победу в НХЛ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Ванкувера" с крупным счетом одолели "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Результат встречи в Сан-Хосе – 10:1 (4:0, 4:0, 2:1) в пользу "Ванкувера". По одному голу в его составе провели россияне Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Кроме того, на счету Кузьменко результативная передача.

"Ванкуверу" удалось забросить не менее 10 шайб в восьмой раз в истории. Но в предыдущий раз это случилось еще в 1992 году (11 шайб).