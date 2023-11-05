"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в РПЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" со счетом 1:1 завершили матч 14-го тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Локомотива".

На 53-й минуте "Спартак" повел в счете благодаря году Антона Зиньковского. К тому моменту "Спартак" играл в меньшинстве: красную карточку на 38-й минуте получил Даниил Хлусевич.

"Локомотив" сравнял счет на 64-й минуте, отличился Артем Дзюба.

Команды являются соседями по турнирной таблице, набрав по 21 баллу: "Спартак" на пятом месте, "Локомотив" - на шестом.