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Московское "Динамо" выиграло девятый матч подряд в КХЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу "Динамо".

В составе динамовцев голы провели Никита Гусев (40-я минута, в большинстве), Егор Петухов (56), Павел Кудрявцев (60, в пустые ворота). В составе "Витязя" отличился Владислав Валенцов (20).

"Динамо" выиграло девятый матч подряд, набрало 41 очко в 27 встречах и продолжает лидировать как в Западной конференции, так и в общей таблице. "Витязь" в 27 матчах набрал 18 очков, команда – аутсайдер Западной конференции.

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