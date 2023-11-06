Московское "Динамо" выиграло девятый матч подряд в КХЛ
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу "Динамо".
В составе динамовцев голы провели Никита Гусев (40-я минута, в большинстве), Егор Петухов (56), Павел Кудрявцев (60, в пустые ворота). В составе "Витязя" отличился Владислав Валенцов (20).
"Динамо" выиграло девятый матч подряд, набрало 41 очко в 27 встречах и продолжает лидировать как в Западной конференции, так и в общей таблице. "Витязь" в 27 матчах набрал 18 очков, команда – аутсайдер Западной конференции.