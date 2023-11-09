Поиск

В Колумбии освободили похищенного повстанцами отца игрока "Ливерпуля"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Колумбии удалось спасти отца футболиста сборной страны и английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Луис Мануэль Диас был освобожден через 12 дней после похищения на севере Колумбии членами партизанской группировки "Армия национального освобождения". Вместе с ним была похищена и его супруга Силенис Маруланда, но мать футболиста удалось спасти в тот же день.

Федерация футбола Колумбии выступила с заявлением, в котором поблагодарила власти страны за освобождение отца игрока.

"Федерация футбола Колумбии благодарит национальное правительство, вооруженные силы и национальную полицию, а также все учреждения и должностных лиц, которые сделали возможным освобождение Луиса Мануэля Диаса, отца нашего игрока Луиса Диаса", - говорится в заявлении на сайте организации.

26-летний Луис Диас играет в "Ливерпуле" с 2022 года.

футбол Ливерпуль Колумбия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НОК Великобритании поддержал допуск россиян к ОИ

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Матыцин осудил Роднину за призыв "покрасивее врать" в деле Валиевой

Матыцин осудил Роднину за призыв "покрасивее врать" в деле Валиевой

Кучеров возглавил список самых результативных игроков НХЛ в сезоне

"Манчестер Сити" и "Лейпциг" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

По пять игроков "Спартака" и "Локо" вызваны в сборную России на матч с Кубой

По пять игроков "Спартака" и "Локо" вызваны в сборную России на матч с Кубой

Ислам Махачев возглавил общий рейтинг UFC

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA

"Динамо" упустило победу над "Сочи" в РПЛ, ведя 3:1

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });