В Колумбии освободили похищенного повстанцами отца игрока "Ливерпуля"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Колумбии удалось спасти отца футболиста сборной страны и английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Луис Мануэль Диас был освобожден через 12 дней после похищения на севере Колумбии членами партизанской группировки "Армия национального освобождения". Вместе с ним была похищена и его супруга Силенис Маруланда, но мать футболиста удалось спасти в тот же день.

Федерация футбола Колумбии выступила с заявлением, в котором поблагодарила власти страны за освобождение отца игрока.

"Федерация футбола Колумбии благодарит национальное правительство, вооруженные силы и национальную полицию, а также все учреждения и должностных лиц, которые сделали возможным освобождение Луиса Мануэля Диаса, отца нашего игрока Луиса Диаса", - говорится в заявлении на сайте организации.

26-летний Луис Диас играет в "Ливерпуле" с 2022 года.