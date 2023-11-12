Россиянин Павлович проиграл Аспиналлу в бою за титул временного чемпиона UFC
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович потерпел поражение от британца Тома Аспиналла на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.
Со-главный поединок завершился в первом раунде, когда Аспиналл нокаутировал россиянина.
На кону стоял титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
31-летний россиянин проиграл второй поединок в смешанных единоборствах, имея в своем активе 18 побед. 30-летний Аспиналл выиграл 14-й бой при трех поражениях.