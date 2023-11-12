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Россиянин Павлович проиграл Аспиналлу в бою за титул временного чемпиона UFC

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович потерпел поражение от британца Тома Аспиналла на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Со-главный поединок завершился в первом раунде, когда Аспиналл нокаутировал россиянина.

На кону стоял титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

31-летний россиянин проиграл второй поединок в смешанных единоборствах, имея в своем активе 18 побед. 30-летний Аспиналл выиграл 14-й бой при трех поражениях.

UFC Сергей Павлович
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