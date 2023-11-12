Поиск

Дело возбудили по факту гибели на пляже Сочи футболиста из Чувашии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после гибели 30-летнего мужчины из Чувашии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению, правоохранительные органы 6 ноября получили сообщение об обнаружении тела мужчины на пляже в районе улицы Бестужева в Сочи. Была организована процессуальная проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, мужчину в воде обнаружили очевидцы, которые извлекли его на берег. Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами находился в баре, после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина самостоятельно покинул.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, знакомые погибшего, иные лица. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно предварительным выводам которой смерть мужчины наступила в результате утопления", - отмечается в сообщении.

Ранее 6 ноября стало известно о смерти чувашского футболиста Алексея Лесина. Сначала о гибели спортсмена сообщил его отец, Сергей Лесин, а 8 ноября заявление о случившемся было опубликовано на сайте министерства физической культуры и спорта Чувашии.

В разные годы Лесин играл за футбольные команды "Крылья", "Чебоксары", "Химик-Август", "LAVA", "БОМИК".

Чувашия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Россиянин Павлович проиграл Аспинэллу в бою за титул временного чемпиона UFC

Россиянин Шевченко проиграл в первом своем финале турнира ATP

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

CAS озвучит решение по делу фигуристки Валиевой в январе 2024 года

Российский теннисист Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

"Спартак" победил "Нефтехимик" и вышел в лидеры КХЛ

В Колумбии освободили похищенного повстанцами отца игрока "Ливерпуля"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });