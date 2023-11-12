Дело возбудили по факту гибели на пляже Сочи футболиста из Чувашии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после гибели 30-летнего мужчины из Чувашии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению, правоохранительные органы 6 ноября получили сообщение об обнаружении тела мужчины на пляже в районе улицы Бестужева в Сочи. Была организована процессуальная проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, мужчину в воде обнаружили очевидцы, которые извлекли его на берег. Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами находился в баре, после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина самостоятельно покинул.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, знакомые погибшего, иные лица. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно предварительным выводам которой смерть мужчины наступила в результате утопления", - отмечается в сообщении.

Ранее 6 ноября стало известно о смерти чувашского футболиста Алексея Лесина. Сначала о гибели спортсмена сообщил его отец, Сергей Лесин, а 8 ноября заявление о случившемся было опубликовано на сайте министерства физической культуры и спорта Чувашии.

В разные годы Лесин играл за футбольные команды "Крылья", "Чебоксары", "Химик-Август", "LAVA", "БОМИК".