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Менеджер Тарасов уверен в проведении второго боя Павловича с Аспинэллом в UFC

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Менеджер Виталий Тарасов назвал неожиданным поражение россиянина Сергея Павловича от британца Тома Аспинэлла в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

"Неожиданно, но это тяжелый вес. Мне показалось, что Сергей нащупал дистанцию, когда попал первый удар. Аспинэлл по праву стал временным чемпионом и доказал всем, что он элита этого вида спорта. Уверен, что у них будет второй бой, который завершится совсем по-другому. Сергею желаю скорейшего выздоровления". – сказал Тарасов "Интерфаксу".

Поединок прошел в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился в первом раунде, когда Аспинэлл нокаутировал россиянина.

31-летний россиянин проиграл второй поединок в смешанных единоборствах, имея в своем активе 18 побед. 30-летний Аспинэлл выиграл 14-й бой при трех поражениях.

UFC Виталий Тарасов Том Аспинэлла Сергей Павлович
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