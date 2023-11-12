Поиск

Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева не смогла попасть в призеры четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, несмотря на победу в короткой программе.

Произвольную программу на соревнованиях в Казани спортсменка выполнила неудачно и в общей сумме набрала 213,59 балла. Это в женском одиночном катании стало четвертым результатом.

Победу одержала Софья Муравьева (228,81 балла). Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), третье – Дарья Садкова (214,54).

Камила Валиева фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" победило "Оренбург" и поднялось на третье место в РПЛ

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Россиянин Павлович проиграл Аспинэллу в бою за титул временного чемпиона UFC

Россиянин Шевченко проиграл в первом своем финале турнира ATP

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

CAS озвучит решение по делу фигуристки Валиевой в январе 2024 года

Российский теннисист Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Шевченко впервые вышел в финал турнира ATP

ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

"Спартак" победил "Нефтехимик" и вышел в лидеры КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });