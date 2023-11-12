Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева не смогла попасть в призеры четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, несмотря на победу в короткой программе.
Произвольную программу на соревнованиях в Казани спортсменка выполнила неудачно и в общей сумме набрала 213,59 балла. Это в женском одиночном катании стало четвертым результатом.
Победу одержала Софья Муравьева (228,81 балла). Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), третье – Дарья Садкова (214,54).