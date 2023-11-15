Гендиректор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд покинул свой пост

Фото: Manchester United/Manchester United via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Ричарда Арнольда с должности генерального директора ФК.

"Ричард Арнольд решил уйти с поста генерального директора "Манчестер Юнайтед" после 16 лет работы в клубе", - говорится в заявлении на сайте МЮ.

Арнольд, в свою очередь, заявил, что для него "было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет".

"Несмотря на взлеты и падения, неизменной остается преданность наших сотрудников и болельщиков. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность и преданность делу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем", - сказал Арнольд.

На временной основе Арнольда сменит Патрик Стюарт, который при этом продолжит свою деятельность и в качестве главного юрисконсульта МЮ. Арнольд до конца декабря будет оказывать ему поддержку.

52-летний Арнольд стал работать в МЮ с 2007 года в качестве коммерческого директора клуба. С 2022 года он – гендиректор "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в Английской премьер-лиге и последнее, четвертое место в группе в Лиге чемпионов УЕФА.