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Футболисту "Реала" Камавинге диагностировали разрыв связки колена

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв боковой связки правого колена.

Игрок был травмирован, находясь в расположении сборной Франции, которая готовится к матчам квалификационного турнира Евро-2024.

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года, в составе команды выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

Реал футбол Эдуарду Камавинга
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