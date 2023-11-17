Футболисту "Реала" Камавинге диагностировали разрыв связки колена
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв боковой связки правого колена.
Игрок был травмирован, находясь в расположении сборной Франции, которая готовится к матчам квалификационного турнира Евро-2024.
Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года, в составе команды выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.