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ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия желающих его проводить

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене чемпионата мира в 2024 году.

"Чемпионатов мира в 2024 году среди мужчин и женщин не будет. К сожалению, ФИБ вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые первыми проявили интерес к организации турниров, позже решили этого не делать. По этой причине у FIB в 2024 году нет организаторов", - говорится в заявлении.

В FIB отметили, что теперь сосредоточатся на проведении чемпионатов мира в 2025 году.

В 2024 году мужской и женский чемпионаты мира планировалось провести в Швеции и Норвегии, но эти страны недавно отозвали свои заявки.

Предыдущий мужской ЧМ прошел в Швеции и завершился победой хозяев. Самые титулованные, 13-кратные чемпионы мира, россияне, участия в турнире не принимали из-за санкций.

Международная федерация хоккея с мячом хоккей с мячом
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