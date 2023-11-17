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С "Эвертона" сняли 10 очков в чемпионате Англии по футболу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Независимая комиссия Английской премьер-лиги решила снять с футбольного клуба "Эвертон" 10 заработанных в чемпионате страны очков за нарушение финансового Fair Play. Об этом сообщается на сайте АПЛ.

Комиссия установила, что в период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22 клуб понес убытки в размере 124 млн фунтов стерлингов (около 142 млн евро, тогда как максимально допустимой в таком случае суммой является 105 млн фунтов (около 120 млн евро).

В результате у "Эвертона" теперь четыре очка, команда опустилась с 14-го на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Эвертон футбол Английская Премьер-лига
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