Синицына выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристка Ксения Синицына стала победительницей самарского этапа Гран-при России в женском одиночном катании.
В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 216,08 балла.
Второе место заняла Дарья Садкова (210,71), третье – Ксения Гущина (197,92).
В мужском одиночном катании победителем этапа в Самаре стал Петр Гуменник (300,66). В тройку лучших вошли Роман Савосин (288,46) и Александр Самарин (263,21), занявшие второе и третье места соответственно.