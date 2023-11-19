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Синицына выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристка Ксения Синицына стала победительницей самарского этапа Гран-при России в женском одиночном катании.

В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 216,08 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова (210,71), третье – Ксения Гущина (197,92).

В мужском одиночном катании победителем этапа в Самаре стал Петр Гуменник (300,66). В тройку лучших вошли Роман Савосин (288,46) и Александр Самарин (263,21), занявшие второе и третье места соответственно.

Петр Гуменник Ксения Синицына фигурное катание
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