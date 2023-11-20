Боец Мусаев уверен, что Минеев победит Штыркова и в бою по правилам ММА

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Тимур Мусаев заявил, что ожидал от Владимира Минеева более уверенной победы над Иваном Штырковым в поединке по правилам киксбоксинга.

"Бой оказался не совсем таким, каким я его изначально себе представлял. Минеев выиграл, но я думал, что это будет в более доминирующей манере. Ведь это его базовая дисциплина. В поединке по ММА, думаю, также победит Минеев. Если Вова пройдёт полный лагерь, в России с ним сложно будет любому бойцу", - сказал Мусаев.

Как сообщалось, российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Ивана Штыркова в кикбоксерском поединке на турнире в Сочи. По итогам всех запланированных трех раундов победа Минееву была присуждена единогласным решением судей.

Ранее было объявлено, что их противостояние будет состоять из двух боев – по кикбоксингу и ММА.