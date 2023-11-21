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Кириенко назвала неприемлемым выступление боксеров РФ на политических условиях

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры готовы выступать в международных соревнованиях только под государственной символикой РФ, заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Федерация бокса России целиком поддерживает позицию Олимпийского комитета России, который поставил перед собой задачу не только вернуть российских спортсменов на международные арены, но и вернуть государственные флаг, гимн, а также остальные атрибуты команды России", - сказала Кириенко журналистам.

"Мы считаем, что участие российских боксёров на международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми, в связи с чем 15 февраля текущего года Исполнительный комитет Федерации бокса России принял решение, согласно которому спортивные сборные команды Российской Федерации по боксу принимают участие в международных спортивных соревнованиях по боксу, в которых они могут участвовать с использованием официальных государственных символов Российской Федерации без ограничений или запретов", - отметила она.

"Таким образом, российские боксеры готовы выступать в международных соревнованиях на равных условиях допуска с боксёрами иных государств, выступающих под своими государственными символами", - подчеркнула генсек федерации.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая Международной ассоциации бокса (IBA), последовали рекомендациям МОК. Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы теперь выступают со своими флагами и гимном.

МОК IBA бокс Татьяна Кириенко
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