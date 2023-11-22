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Сын Константина Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю победил своего соотечественника Дилана Биггса в поединке за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе.

Бой завершился в пятом раунде техническим нокаутом. При этом в первом раунде сам Цзю-младший оказался в нокдауне.

25-летний Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге Никита Цзю выиграл все восемь боев (семь – нокаутом). Его старший брат, Тим Цзю, является временным чемпионом мира по версии WBO.

бокс Никита Цзю Константин Цзю Тим Цзю
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