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Фигуристка Щербакова получила премию "Серебряная лань"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова стала лауреатом премии "Серебряная лань"-2022 по итогам опроса спортивных журналистов.

Награду лучшему российскому спортсмену вручил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Хочу сказать спасибо всем спортивным журналистам страны за их труд. Благодаря им в том числе развивается наш спорт. Хочу также пожелать всем нам как можно больше хороших спортивных мероприятий, новых достижений и интересной борьбы. Чтобы мы с вами продолжали следить за развитием нашего спорта и за новыми рекордами наших спортсменов", - сказала Щербакова.

В 2022 году она завоевала золото Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.

Анна Щербакова Станислав Поздняков фигурное катание
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