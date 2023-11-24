Футболистки "Зенита" вновь выиграли чемпионат России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" завоевал золото женского чемпионата России по футболу.

В заключительном туре чемпионата петербургские футболистки со счетом 2:1 одолели соперниц из московского ЦСКА. Игра прошла в Химках.

Перед очным матчем в активе обеих команд было по 38 очков, в результате теперь у "Зенита" 41 балл, команда финишировала на первом месте. "Зенит" становится чемпионом чемпионата России по футболу второй раз подряд.

Второе место занял ЦСКА (38), третье – "Локомотив" (34).